29 ноября 2017, 19:19Общество Пензенские мамы получили подарки от журнала «Телесемь» 26 ноября отмечался большой праздник - День матери. Быть хорошей мамой, хранительницей семейного очага - это, пожалуй, главное предназначение каждой взрослой представительницы прекрасного пола. У современной женщины хлопот и забот много, но она старается успевать все: уделить должное внимание дорогим детям, заботливому мужу и любимой работе. С профессиональным праздником пензенских мам поздравил журнал «Телесемь».

День матери - самый светлый и теплый праздник. Из поколения в поколение для всех мама является самым главным человеком в жизни. С профессиональным праздником хранительниц домашнего очага поздравил журнал «Телесемь».

«В преддверии Дня матери мы запустили фотоконкурс «Любимая мама» (0+), который проходил в группе журнала «Телесемь» в «Одноклассниках» и помимо этого, такие же фотоконкурсы мы сделали совместно с несколькими школами города Пензы. Это школы №70 (МЧС), №65 и школа имени Лермонтова», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.

Более ста учеников школы имени Михаила Юрьевича Лермонтова, располагающейся в Городе Спутнике приняли участие в фотоконкурсе, организованном журналом «Телесемь». Победительницы - мамы, чьи фотографии набрали больше всего голосов, - были отмечены призами во время концерта приуроченного к знаменательному дню. Первое место заняла Александра Логвиненко. Женщина вместе с семьей переехала в Пензенскую область из Казахстана буквально три месяца назад.

«Дочь пришла со школы и сказала: «Мам, давай будем участвовать в конкурсе», выбрала любимую фотографию, где я с косичками, и мы приняли участие. Очень много друзей из России, Казахстана за меня проголосовали, я даже сама не ожидала, что будет так много голосов», - поделилась жительница Города Спутник Александра Логвиненко.

Некоторые участники конкурса решили проявить креатив в создании фотографии.

«Мы вообще - семья креативная, поэтому хотелось какую-то смешную нотку привнести. Решили сделать оригинальную фотографию, там мама до собрания - миленькая, добрая и после собрания», - пояснила жительница Города Спутник Надежда Семисаженова.

От 50 партнеров журнала «Телесемь», которые выступили спонсорами фотоконкурса в этот день, мамы получили разнообразные подарки - подарочные сертификаты, купоны, карты, дающие хорошую скидку на покупку мебели, окон, услуги парикмахера, стоматолога, а также набор сладостей, косметику, игрушки, продукты питания и многое другое.

Общество

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