Пензенские магазины проверили во время Последнего звонка

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25 мая 2017, 17:08Общество
В Октябрьском районе города Пензы были проверены предприятия торговли с целью соблюдения запрета на продажу алкогольной продукции во время проведения праздника «Последний звонок».
25 мая во всех школах проходит «Последний звонок». Работники администрации Октябрьского района совместно с сотрудниками отдела полиции провели рейд по торговым предприятиям района, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В ходе рейдов проверены торговые точки, расположенные на проспекте Строителей, улицах Ладожской, Собинова и Лядова. Нарушений выявлено не было.
«Вечером будут проверяться объекты, расположенные на проспекте Победы, в Заводском микрорайоне и микрорайоне Северная поляна», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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