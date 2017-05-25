25 мая 2017, 17:08Общество Пензенские магазины проверили во время Последнего звонка В Октябрьском районе города Пензы были проверены предприятия торговли с целью соблюдения запрета на продажу алкогольной продукции во время проведения праздника «Последний звонок».

25 мая во всех школах проходит «Последний звонок». Работники администрации Октябрьского района совместно с сотрудниками отдела полиции провели рейд по торговым предприятиям района, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В ходе рейдов проверены торговые точки, расположенные на проспекте Строителей, улицах Ладожской, Собинова и Лядова. Нарушений выявлено не было.

«Вечером будут проверяться объекты, расположенные на проспекте Победы, в Заводском микрорайоне и микрорайоне Северная поляна», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/narusheniy_ne_obnaruzheno/