13 апреля 2017, 19:49Общество Пензенские магазины и ярмарки предлагают продукты к Пасхе Тем, кто еще не озаботился подготовкой праздничного стола, самое время это сделать. Особым спросом у покупателей перед Пасхой традиционно пользуются яйца и творог. Впрочем, и другие продукты на пензенских прилавках тоже долго не залеживаются.

Свежая творожная масса, ароматные пышные куличи. Продукты к Пасхе в магазинах и на ярмарках - в большом ассортименте. Яйца - от перепелиных до гусиных. Многие жители города по опыту прошлых лет запасаются впрок.

Среди постоянных покупателей ярмарки, в основном, - те, кто привык самостоятельно готовить все блюда праздничного стола.

Для тех, кто в будни не готов стоять у плиты, продавцы готовы предложить специальные пасхальные наборы. По словам торговцев, они постарались установить приемлемую цену.

Пасхальные яйца - основа и украшение любого стола. Для того, чтобы они выделялись, используют специальные наклейки и яркие краски. Некоторые пензенцы для оформления яиц применяют разные методики, в том числе, одну из самых старых - покраску в луковой шелухе.

Продавцы говорят, что пока ажиотажа нет, но ожидают, что большинство пензенцев придет за продуктами к Пасхе в пятницу и субботу.

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