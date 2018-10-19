Пензенские магазины будут сиять ночи напролет

В Пензе планируют оформить по-новогоднему магазины и торговые центры к началу зимы. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Виктор Кувайцев.

Документ, опубликованный на сайте мэрии, посвящен организации торговли в предновогодние дни и новогодние каникулы. В частности, в нем говорится о том, что будут проверяться объекты по продаже петард и фейерверков, хвойных деревьев.

Отдельным пунктом идут рекомендации по оформлению торговых точек.

Руководителям предприятий советуют оформить интерьеры, организовать подсветку фасадов и витрин, украсить деревья на прилегающей территории гирляндами до 1 декабря. Планируется, что торговые точки будут подсвечиваться с 16.00 до 8.00.

Кроме того, в период новогодних праздников усилят меры пожарной безопасности, пишет ИА «Пенза-Пресс».