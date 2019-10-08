Пензенские льготники могут получить прибавку к ежемесячным выплатам

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08 октября 2019, 16:04Общество
На заседании комитета по социальной политике депутаты Законодательного Собрания региона рассмотрели проект закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области».
Согласно законопроекту, с 1 сентября текущего года планируется предоставление льготникам ежемесячной выплаты в новом размере – 500 рублей.
«Изменения коснутся 109 116 человек, имеющих звание «Ветеран труда», «Ветеран военной службы"; тружеников тыла, жертв политических репрессий, женщин, награжденных медалью «Материнская доблесть» I или II степени, если с ними совместно проживает один или несколько несовершеннолетних детей», - сообщили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
По прогнозам, реализация закона обойдется бюджету региона в 31 миллион рублей.
Законопроект внесен на обсуждение в предстоящей сессии Законодательного Собрания, которая состоится 11 октября.
В случае принятия закона льготники получат новые выплаты уже в ноябре, а также доплату за сентябрь и октябрь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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