27 октября 2017, 19:04Общество Пензенские лесники озеленили район ГПЗ-24 Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Живи, лес!» На одной из улиц в микрорайоне ГПЗ-24 появилась аллея, на которой высадили 300 саженцев. Всего же во время акций по озеленению в регионе посадили более 40 тысяч деревьев и кустарников.

Первый снег — не повод убирать лопаты и перчатки. Сейчас самое время высаживать деревья. Уже шестой год подряд Пензенская область участвует во всероссийской акции «Живи, лес!». На этот раз пензенские лесники озеленили территорию перед домом в микрорайоне ГПЗ.

«Мы хотим, чтобы город был чище и зеленее. Поэтому сейчас сотрудники министерства проводят акцию по посадке 300 саженцев разных деревьев. Для того чтобы лучше стало и ярче на территории Пензенской области», - сказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Все саженцы местные, из Лопатинского и Чаадаевского лесничеств. Ближе всего к тротуару и проезжей части посадили аронию черноплодную. Низкорослое кустарниковое растение будет защищать соседние деревья и жителей первых этажей дома от дорожной пыли и снега.

Сразу за рядами аронии посадили конский каштан. Это не лесообразующая порода. Его не высаживают в лесах, зато часто используют для озеленения. Каштан прекрасно чувствует себя на улицах города. Из миниатюрных саженцев вырастут красивые семиметровые деревья.

Пока деревья будут зимовать, их корневая система укрепится и весной растение сможет прижиться на новом месте. Всего же на территории Пензенской области высадили более 40 тысяч деревьев и кустарников.

Общество

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Источник фотографии: A1_jeycNjAY

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