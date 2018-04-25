Пензенские КВНщики поборолись за выход в сезон 2018

В Пензе снова сыграли в КВН. За право пройти в этот сезон региональной лиги «Сура» решили побороться 15 команд, причем не только пензенских. Несмотря на ограниченное количество мест в сезоне, жюри настояло на том, чтобы дать путевку почти всем командам.

Новый сезон начнется по-новому. Все коллективы так или иначе переформатировались, изменили название или состав игроков, поработали над стилем игры. Несомненно, свое влияние оказал недавний кубок чемпионов на призы губернатора.

«Мы заканчиваем играть в декабре, а начинаем в апреле. Этот промежуток очень утомителен для ребят, а фестиваль стал для них шансом воодушевиться, написать смешные шутки, видно, что команды потрудились, это приятно», - отметил председатель союза КВН Пензенской области Семен Молоканов.

Право открыть игру предоставили команде колледжа искусств. За три минуты выступления ребята доказали судьям, что им есть что показать, поэтому единогласным решением они прошли в сезон. А вот команде из ПензГТУ предложили попытать удачу в 2019 году.

ПензГТУ и ПГУ выставили на суд жюри сразу по несколько команд. Почти все они удостоились права играть в сезоне. Хотя с оговорками, кому и над чем нужно будет поработать.

Как и в любой лиге клуба веселых и находчивых, в Пензе появилась и чисто женская команда, с откровенным названием «Соблазн». Девушки в красном, кроме юмора, делали ставку на собственную красоту.

«У нас есть козырь - выходящий персонаж, на котором строится вся линейка», - рассказала капитан команды КВН «Соблазн» из ПензГТУ Марина Уткина.

Любимчиками вечера стали победители кубка КВН команда факультета вычислительной техники ПГУ, «Дон Батон». Они выступили новым составом, но с заметно меньшей долей волнения, чем это присуще дебютантам.

По правилам, из 15 команд в сезон должны были пройти десять, но члены жюри настояли на 13. Они будут бороться за главный приз - 100 тысяч рублей и поездку на сочинский фестиваль КВН.