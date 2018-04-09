Пензенские курсанты выиграли международную олимпиаду по математике

Сборная филиала военной академии материально-технического обеспечения вернулась с победой из Казахстана, где проходила VI международная олимпиада по математике. Команду на перроне железнодорожного вокзала станции «Пенза-1» встретили их родные, друзья и руководство академии.

Четверо курсантов из Пензы завоевали первые места на международной олимпиаде по математике, причем абсолютном личном и командном первенстве. В интеллектуальном состязании, которое проходило в Алма-Ате приняли участие представители оборонных ведомств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

«Школа математики пензенского артиллерийского института - лидирующая. И в России, и на международной арене, среди стран СНГ. Команде-победительнице международной олимпиады - ура, ура, ура, поздравляем», - сказал начальник филиала военной академии материально-технического обеспечения Александр Цаплюк.

«Было сложно, чувствовали за собой ответственность перед Российской Федерацией, но ребята все собрались и показали высокие результаты, не подвели руководителей и министерство обороны РФ, не зря готовились. Были сложные задачи, но мы были готовы ко всему», - рассказал капитан команды Ануарбек Кошетеров.

Наравне с пятикурсниками задачи по линейной алгебре, аналитической геометрии, математическому анализу, теории вероятности и не только на «отлично» решил второкурсник Виктор Богданович. Он занял первое место в абсолютном личном первенстве.

«Готовились три месяца, заранее, начали с Нового года. В 2017 году также тренировались. Для участия в олимпиаде выбрали лучших из 12 человек», - сказал он.

Столь высокий результат в этой дисциплине удалось показать впервые и, по словам педагогов, это итог кропотливой многолетней работы.

«Мы очень ждали. Руденко Михаил Николаевич занимался подготовкой ребят 20 лет, до этого Пенза ни разу не выигрывала, ему 82-й год, не уходил с работы, ждал эту победу», - рассказала доцент 13 кафедры общепрофессиональных дисциплин филиала военной академии материально-технического обеспечения Татьяна Новичкова.

Став лучшими в математике, пензенские курсанты готовятся к национальному этапу международной олимпиады по информатике (18+). Сборная военного вуза отправится в Санкт-Петербург 16 апреля.