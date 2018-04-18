Пензенские культуристы готовятся к отрытому кубку России

В Пензе в очередной раз пройдет открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу. Яркое шоу, на котором спортсмены будут поражать публику пропорциями фигуры и объемом мышц, намечено на 28 апреля (12+).

Татьяна Гунствина занимается бодибилдингом около пяти лет. Совсем скоро она сменит тренажерный зал на большую сцену. Участие в открытом кубке городов России по фитнесу и бодибилдингу станет дебютом.

«Физически я давно готова, но морально еще нет, мы же выходим на сцену в купальниках. Чем ближе соревнования, тем больше тренировок, плюс в отдельные дни добавляют кардио и диета», - рассказала она.

Красивым рельефом готовятся похвастаться более 100 спортсменов из 12 регионов страны. Кстати, Пенза - чуть ли не единственный город, где атлеты смогут заявить о себе в весеннем соревновательном сезоне.

«В 2017-м мы провели чемпионат мира в Самаре. К нему готовились все российские спортсмены, потому что дома, удобно, шанс никуда не ехать и занять хорошее место. После этого практически нигде соревнования не проводятся, но Пенза всегда особняком стоит», - сказал президент ассоциации бодибилдинга России Алексей Нетесанов.

В программе чемпионата кроме уже привычных категорий - «Юниоры», «Мистер атлетик», бодибилдинг, мисс «Фигура» и «Тонед» будет представлена еще одна. Возрастные атлеты выступят в категории «Мастера 40+». Чемпиону России и призеру чемпионата мира Сергею Нетесанову 42 года и он настроен серьезно. На кубке надеется поразить жюри пропорциями фигуры и объемом мышц.

«К себе вопросов нет, потому что сделал все, что мог. Сейчас нахожусь на 90% в идеальной форме. 28 апреля буду на 100», - рассказал участник открытого кубка городов России по фитнесу и бодибилдингу Сергей Нетесанов.

Билетов на яркое спортивное шоу остается все меньше. Открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу пройдет на сцене киноконцертного зала «Пенза» 28 апреля. Начало - в 17 часов.