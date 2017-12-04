04 декабря 2017, 19:33Общество Пензенские красавицы поборются за титул «Мисс Пенза» Пенза готовится к конкурсу женственности и грации. За титул самой красивой девушки города будут бороться 15 представительниц прекрасного пола в возрасте от 19 до 34 лет. Покорять зрителей участницы конкурса готовы нестандартным подходом к творческим номерам, безупречным дефиле и не только.

Сейчас 15 девушек могут допустить небольшие помарки в своем выходе на сцену, а всего через пару дней каждая ошибка будет стоить участницам конкурса «Мисс Пенза» (12+) заветного титула - королева города. Сейчас, на финишной прямой перед конкурсом, девушки выкладываются по максимуму, не давая себе ни единой поблажки.

«На самом деле, подготовка отнимает очень много времени, потому что помимо репетиций дефиле, у нас много репетиций своих творческих номеров, постоянные примерки, мы подбираем себе костюмы, купальники, платья, происходят различные фотосессии», - рассказала участница конкурса женственности и таланта «Мисс Пенза» Виктория Половова.

Прежде чем стать полноправной участницей конкурса красоты, девушки прошли кастинг. Претендентки на титул должны быть старше 18 лет и ростом не ниже 165 сантиметров. Модельный опыт значения не имеет.

«Я всегда мечтала принять участие в данном конкурсе. Когда представилась такая возможность, бросила все дела и ринулась на кастинг. Не могу передать свое счастье, потому что мечты сбываются. Я думаю, что я готова выиграть этот конкурс», - поделилась участница конкурса Виктория Кондрашина.

Для гостей готовят яркую шоу-программу. Вместе с участницами на сцене выступят творческие коллективы Пензы.

«Будут приветствие девушек, номера талантов, выход в купальниках, в вечерних платьях. И, конечно же, юмористический конкурс, где ведущие будут задавать девушкам интересные вопросы», - сказала организатор конкурса женственности и таланта «Мисс Пенза» Вера Ежатнова.

Поддержать девушек можно 8 декабря в 18.00 в пензенском драматическом театре.

Общество

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