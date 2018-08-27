Пензенские контрразведчики раскрыли махинации с авиационным топливом

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27 августа 2018, 14:34Криминал
Контрразведчики отела ФСБ по Пензенскому гарнизону помогли раскрыть мошенническую схему, которые провернули в одной из воинских частей.
Установлено, что двое мужчин, которые являлись должностными лицами службы горючего и смазочных материалов в части неоднократно похищали авиационное топливо. На помощь они привлекали четверых бортовых инженеров воздушных судов, непосредственно они и сливали горючее за вознаграждение.
«В учетные документы вносились завышенные сведения о количестве полученного воинской частью от поставщика авиационного топлива. При этом фактически образовавшееся неучтенное авиационное топливо продавалось «на сторону», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.
В итоге мужчинам назначили наказание: одному – четыре года и шесть месяцев лишения свободы, а также штраф в 200 тыс. руб., другому четыре года лишения свободы и штраф в 150 тыс. руб. Отбывать срок они будут в колонии общего режима.
Четверым подельникам также назначили наказание, какое – в пресс-службе не уточнили.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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