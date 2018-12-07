Пензенские конькобежцы стали вторыми на всероссийских соревнованиях

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07 декабря 2018, 13:04Спорт
Пензенские спортсмены поучаствовали во втором этапе девятой зимней Спартакиады учащихся России по шорт-треку, который проходил в Нижнем Новгороде.
В соревнованиях принимали участие юноши и девушки старше 14 лет из Приволжского федерального округа. Им предстояло показать свои силы в беге на 500, 1000, 1500 метров и эстафетах, сообщает пресс-центр горадминистрации.
Пензенскую область представляли восемь спортсменов. В результате одна из участниц в личном зачете заняла третье место на дистанции 500 и 1000 метров, также пензенцы завоевали «бронзу» в эстафетном беге. По сумме баллов региональная команда стала второй и вышла в финал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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