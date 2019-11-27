Пензенские конфессии заключили пакт о совместной борьбе с экстремизмом

Религиозные конфессии объединят свои усилия в борьбе с экстремизмом. Об этом они договорились на заседании совета по взаимодействию с религиозными объединениями при правительстве Пензенской области.

Там собрались представители православия, ислама, иудаизма и протестантизма. Каждый из них поделился своим опытом работы с осужденными, общественными объединениями и молодежью. Во время заседания была высказана мысль о том, что этот опыт нужно перенимать друг у друга.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. В документе - 12 статей, которые предполагают взаимообмен в сфере недопущения случаев религиозного экстремизма.

«Посмотрим, как оно сработает, будет ли от него польза, но мы считаем, что такие благие намерения всегда будут иметь положительный результат. Это уже неплохо, как декларативная часть, когда все соглашаются с тем, что надо бороться против пагубных явлений, таких, как экстремизм», - отметил начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.