Пензенские компании могут подать заявку на получение транспортной субсидии

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25 сентября 2019, 17:39Бизнесновости
С 25 сентября АО «Российский экспортный центр» будет принимать заявки от компаний на государственную транспортную субсидию.
Как сообщает пресс-центр облправительства, заявки можно направлять в течение месяца. Общая сумма, выделенная на 2019 год правительством РФ в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», составила 14,2 млрд рублей, из них 5 млрд уже предоставили организациям.
Согласно постановлению правительства РФ, производители высокотехнологичной продукции имеют возможность компенсировать до 80% затрат при транспортировке товаров. Приоритет будет отдан компаниям машиностроительной отрасли, для них предусмотрено 48% субсидии. Компании обрабатывающих отраслей промышленности (химическая, металлургическая, лесопромышленная) смогут получить 45%.
Одна компания сможет получить не более 500 млн рублей в течение года. Для предприятий автомобильной промышленности лимит немного выше – до 550 млн рублей.
Компании смогут претендовать на компенсацию транспортных расходов в 2019 году и подавать заявки на участие в программе на будущий год. Приоритет будет отдан тем организациям, которые реализуют свои корпоративные программы повышения конкурентоспособности на основе соответствующих соглашений, подписанных с Минпромторгом России, и у которых достигнуты высокие показатели эффективности использования средств поддержки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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