Пензенские коммунальные службы уничтожают сосульки

Начало весны - серьезное испытание для коммунальных служб. Гололедица, сосульки, лужи, грязь и прошлогодний мусор добавили им работы. Сейчас пензенские коммунальщики бросили основные силы на очистку крыш от снега и льда.

Наступил сезон борьбы с сосульками. Причина появления этой проблемы - перепады температур. Причем разница, между ночной и дневной, может быть совсем незначительной. Тем не менее, за сутки на крышах домов может образовываться наледь толщиной до 30 сантиметров. Поэтому очищать кровли приходится регулярно. С наступлением весны бригады коммунальщиков трудятся без выходных.

«Мы проходим по дворам, знаем количество кровель, где образуются снежные ледяные образования - это в районе 1000 штук. В настоящий момент работают до 80 бригад и 15 единиц техники», - рассказал начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.



Процесс сбивания сосулек требует осторожности. Есть опасность повредить кровлю или линии электропередачи. К тому же ледяные осколки, падая, разлетаются в разные стороны и могут причинить вред случайным прохожим. При работе на высоте бригады соблюдают меры безопасности. Однако не все пензенцы обращают внимание на натянутые сигнальные ленты.

«Работа привычная, трудности доставляют только пешеходы, им не объяснишь, что идет уборка снега, поднимают ленту и проходят», - сказал монтажник-высотник Дмитрий Колдов.

Проблему создают и автомобили, оставленные возле подъездов. Чтобы случайно не повредить чужую машину, коммунальщикам приходится ждать, пока владелец переставит ее в безопасное место. А хозяева транспортных средств находятся далеко не сразу.

Пока борьба с наледью на крышах идет довольно успешно. В Пензе не зафиксировано ни одного несчастного случая.

«Были случаи, что сосульки падали и ломали козырек у окна. Пожелания, чтобы все убиралось комплексно, скинули лед - молодцы, но нужно и убирать, хотя бы трактором небольшим», - рассказал житель Пензы Александр Денжаков.

Работы на крышах в Пензе проводят по графику, начинают с самых проблемных. Информацию о сосульках, поступающую от жителей, не оставят без внимания. Если ледяные наросты появились на крыше вашего дома, стоит обратиться с заявкой в обслуживающую организацию.