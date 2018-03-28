В Пензе оценили готовность к паводку

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28 марта 2018, 19:28Общество
Жилищно-эксплуатационное муниципальное предприятие обслуживает 46 домов в Ленинском и 32 дома в Октябрьском районе Пензы. Коммунальщики больше переживают за последний, так как там больше старых строений с низкими подъездами, а значит, у воды больше шансов попасть внутрь.
«Есть несколько домов с угрозой не подтопления. К входным группам для этого предусмотрены трапы», - рассказал директор ЖЭМУП №7 Роман Павлусенко.
Сейчас заготовлено 100 мешков песка и еще столько же могут насыпать в любой момент, если этого потребует обстановка. Техника, восемь специальных помп, тоже в рабочем состоянии.
Готовность муниципалов к паводку оценил заместитель главы администрации города Юрий Ильин. Он предупредил, что средства откачки воды могут понадобиться меньше чем через неделю.
На всякий случай наготове - 180 метров профильной трубы. Строить из металла можно более крепкие трапы. На борьбу с паводком настраиваются все 60 рабочих МУПа. В целом по городу ситуация под контролем.
«Конечно, сейчас основная работа сосредоточена на жилом фонде и улично-дорожной сети, открытии и промывке ливневых канализаций, и вывозе снега», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.
В зоне особого внимания - дороги и пешеходные переходы. По ночам МУП «Пензадормост» чистит и промывает ливневки. Обещанное синоптиками потепление городские службы встретят пятью тысячами мешков с песком и полутора тысячами трапов.
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