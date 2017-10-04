04 октября 2017, 19:09Общество Пензенские коммунальщики готовятся к зиме Пензенский коммунальщики начали подготовку к зиме. На новый режим работы «Пензадормост» перейдет меньше, чем через месяц, с 1 ноября. Сейчас одни специалисты готовят спецтехнику к снегопадам, другие - очищают дороги и тротуары от осенней листвы.

Они работают в ярко-оранжевых жилетках, но многие не обращают внимания ни на них, ни на результат их труда. Между тем, каждый день с раннего утра и до вечера они выходят на пензенские улицы и делают город чище и красивее. Работой их обеспечивает погода. В сильный ветер, в снег и в дождь, морозной зимой и знойным летом - всегда есть чем заняться. Сейчас специалисты «Пензадормоста» готовятся к обильным снегопадам и гололеду. А пока убирают с дорог и тротуаров осеннюю листву, сухие ветки, песок и мусор.

«Нам все нравится, что скажут, то мы и делаем, у нас коллектив очень хороший», - поделилась специалист МУП «Пензадормост» Наталья Чагоорова.

Зона ответственности специалистов «Пензадормоста» - Первомайский район. Это десятки улиц от Кривозерья до Терновки, от Западной поляны до Южной, в центре города. Какие дороги будут очищать решает начальник участка, который ежедневно совершает объезд. За один день обычно удается убрать одну улицу. Работают бригады по шесть человек в две смены.

«Улиц много, людей не хватает, но мы справляемся. Трудности у нас - машины, они знаки не признают, конусы, сбивают. Очень тяжело убирать Чкалова, там машина на машине», - рассказала бригадир МУП «Пензадормост» Наталья Серебрякова.

Еще тяжелее работать на таких улицах большой спецтехнике. Для скоростной очистки на дороги города выезжает буксируемый «Бродвей». Эту уборочную машину чаще можно встретить на городских магистралях.

Пока одни машины заметают следы осени, другие готовят к зиме специалисты «Пензадормоста». Уже начиная с сентября технику постепенно переоборудуют для снежного сезона: у «КамАЗов» емкости для воды меняют на бункеры для песка, а впереди устанавливают отвалы для уборки снега.

«Планируется в зимний период 101 единица техники для чисто зимнего содержания дорог. Также около 100 человек для ручной уборки, заготавливаются реагенты и пескосоляная смесь», - сказал директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов.

На зимний режим работы «Пензадомост» перейдет с 1 ноября. Предстоящие снегопады и метели не должны вызывать тревогу у владельцев автомобилей. Коммунальщики заверяют, что при любой погоде дороги в городе останутся проезжими.

Общество

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