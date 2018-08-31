В Пензенской области производят клиновый сироп, не уступающий канадскому

В Бековском районе Пензенской области реализуется уникальный для России проект по производству кленового сиропа. Специалисты утверждают, что он не уступает импортному аналогу ни по одной из характеристик и стоит гораздо дешевле. И это не единственный проект бековских бизнесменов. Еще одним направлением является выращивание малины.

Добыча кленового сиропа в российской глубинке ведется с помощью современного оборудования. По словам одного из инициаторов уникального для региона проекта Сергея Анашина, в кратчайшие сроки - всего за четыре месяца в лесу около села Сосновка Бековского района на площади 90 гектаров была проложена автоматизированная вакуумная система трубок «Кленопровод», которая считается классической канадской технологией. Начав 1 декабря 2017 года, уже в конце марта 2018-го, перед самым началом сезона сбора сока, удалось связать в единую сеть 14 тысяч деревьев. И все это дело рук простых жителей района, которые смогли освоить не простую заокеанскую технологию.

«Все линии должны идти под уклоном, это обязательное условие, поэтому для укладки всех труб были использованы самые современные приборы. Также важно, чтобы все было герметично, в сезон мы проверяем и устраняем утечки вакуума», - рассказал технический директор компании «Пензенские кленоварни» Сергей Анашин.

Общая длина всей системы - 90 километров. От каждого дерева отходит трубка диметром 32 миллиметра, которая подходит к магистрали диаметром один сантиметр. Они, в свою очередь, соединяются с трубопроводом диаметром 50 миллиметров. А уже по ним сок стекает на так называемую базу, которая работает круглосуточно. По словам Сергея Анашина, в хороший день можно собрать 25-27 тонн природного сырья.

Далее с помощью технологии обратного осмоса на молекулярном уровне через мембраны удаляются молекулы воды. Из тонны сока на выходе получается примерно 100 литров концентрата, который везут в цех переработки. Там находится канадская дровяная печь по производству кленового сиропа. Температуру внутри топки можно поддерживать от 100 до 850 градусов. Печь выпаривает 1200 литров сырья в час. За первый сезон кленовары получили порядка пяти тонн сиропа. И, по словам производителей, его свойства не уступают канадскому.

В планах - удвоить площади добычи кленового сиропа, а также наладить кооперацию. Производители готовы делиться идеями, давать потенциальным партнерам все необходимое - выделять участки, обеспечивать материалами и заключать с кооператорами договоры на поставку сырья.

Сезон сокодвижения начинается в марте и заканчивается в апреле. А люди должны быть заняты круглый год, иначе они потеряют интерес, поэтому кленовары решили заняться еще одним проектом - выращивать малину. На двух уже освоенных гектарах земли 14500 саженцев.

Помимо производства малины и кленового сиропа, бековские бизнесмены ставят себе еще одну задачу - создать уникальный региональный продукт, узнаваемый в стране.