Пензенские классные руководители обменяются опытом

11 февраля 2020, 17:59Образование
В Пензе по инициативе губернатора Ивана Белозерцева пройдет форум «Семья и школа: ценность сотрудничества» (0+).
Мероприятие состоится на площадке областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 27 февраля. В его работе примут участие классные руководители, родители и психологи.
На форуме обсудят передовые педагогические практики, также участники обменяются опытом и наладят сотрудничество в воспитании нового поколения, уточнили в пресс-центре регионального правительства.
«Классный руководитель играет огромную роль в воспитании школьников. Это не просто учитель, это наставник, воспитатель, самый близкий после родителей ребенку человек, с которым можно поделиться тем, что волнует, обсудить значимую для школьника информацию. Это ответственность и особый статус для педагога, что подчеркнул в своем послании президент страны», - отметил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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