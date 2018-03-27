Пензенские католики отметили приближение Пасхи

В Пензе отпраздновали приближение католической Пасхи: 1 апреля ее встретят в Германии и других европейских странах. Региональная немецкая национально-культурная автономия объединила жителей Поволжья с немецкими корнями. Гости из нескольких городов рассказали о пасхальных традициях и исполнили несколько традиционных песен.

Праздник под названием «Диалог поколений» создан силами школьников и пенсионеров. Встреча была посвящена празднованию католической Пасхи. Дети отвечали за развлекательную программу, а взрослые рассказали об истории праздника.

«Начинается Страстная неделя, в которую включаются Чистый четверг, Страстная пятница и, самое праздничное и торжественное, - празднование Пасхи», - рассказала участница праздника из Саратова Тамара Юнгейн.

Гостей из Орска, Саратова, Ульяновска, Самары, Оренбурга и других городов Поволжья объединяют немецкие корни. Они делились историями из жизни, рассказывали об обычаях, традициях, национальных особенностях и традиционном костюме.

«Длинная юбка, обязательно жилетка, кофта с пышными рукавами, фартук, который завязывается определенным образом. Если бантик справа, значит незамужняя, слева - замужняя, плюс головной убор», - рассказала участница праздника из Оренбурга Нинель Гертер.

Как и православные, католики к празднику красят яйца. Однако их не просто дарят, а, например, украшают ими деревья. Однако основной символ католической пасхи - заяц. Он может быть сделан из шоколада.

«Пасхальный зайчик разбрасывает яйца, обычные или шоколадные, или делает гнезда, где складывает сладости, дети с удовольствием утром находят их и собирают в лукошки», - пояснила методист по культурной работе региональной немецкой национально-культурной автономии по Пензенской области Елена Вдовиченко.



В Пензе живет несколько десятков семей с немецкими корнями. Такие встречи специалисты региональной немецкой национально-культурной автономии проводят перед всеми масштабными праздниками.