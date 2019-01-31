Пензенские каратисты завоевали 7 медалей на всероссийских соревнованиях

Пензенские спортсмены приняли участие во всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ, которые проходили в Воронеже.

За победу боролись более 1000 человек из 26 регионов страны. Пензенскую область представляли воспитанники СШОР «Витязь» и ШБИ «Сурские Звезды».

По итогам соревнований Полина Зимина завоевала «золото» в абсолютной весовой категории и «серебро» в весовой категории до 55 килограммов. Карина Иванова стала второй в абсолютной весовой категории, а Валерия Пилипенко стала обладательницей двух золотых медалей в абсолютной весовой категории и в весовой категории до 55 килограммов. Также третье место в весовой категории до 45 килограммов занял пензенец, который выступал в возрастной группе 12-13 лет. Еще один представитель Сурского края взял «бронзу» среди юношей 16-17 лет.

В феврале пензенцы отправятся на всероссийские соревнования (0+) в Одинцово, а в марте – на первенство России (0+) в Орел, сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».