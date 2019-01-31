Пензенские каратисты завоевали 7 медалей на всероссийских соревнованиях

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31 января 2019, 17:39Спорт
Пензенские спортсмены приняли участие во всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ, которые проходили в Воронеже.
За победу боролись более 1000 человек из 26 регионов страны. Пензенскую область представляли воспитанники СШОР «Витязь» и ШБИ «Сурские Звезды».
По итогам соревнований Полина Зимина завоевала «золото» в абсолютной весовой категории и «серебро» в весовой категории до 55 килограммов. Карина Иванова стала второй в абсолютной весовой категории, а Валерия Пилипенко стала обладательницей двух золотых медалей в абсолютной весовой категории и в весовой категории до 55 килограммов. Также третье место в весовой категории до 45 килограммов занял пензенец, который выступал в возрастной группе 12-13 лет. Еще один представитель Сурского края взял «бронзу» среди юношей 16-17 лет.
В феврале пензенцы отправятся на всероссийские соревнования (0+) в Одинцово, а в марте – на первенство России (0+) в Орел, сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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