22 ноября 2017, 16:35Спорт Пензенские каратисты вернулись из Сочи с наградами Каратисты из Пензы успешно выступили на финальном этапе спартакиады учащихся России, которая проходила в Сочи с 16 по 18 ноября.

Два пензенских спортсмена школы «Витязь» под руководством тренера Александра Бурментьева по результатам четырех всероссийских соревнований и первенства России завоевали две серебряные медали. Еще один каратист занял почетное пятое место, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

В финальном этапе спартакиады в Сочи в боевых единоборствах приняли участие 953 человека из 67 регионов страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/penzenskie_karatisty_uspeshno_vystupili_na_spartakiade_v_sochi/

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