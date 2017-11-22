Пензенские каратисты вернулись из Сочи с наградами

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22 ноября 2017, 16:35Спорт
Каратисты из Пензы успешно выступили на финальном этапе спартакиады учащихся России, которая проходила в Сочи с 16 по 18 ноября.
Два пензенских спортсмена школы «Витязь» под руководством тренера Александра Бурментьева по результатам четырех всероссийских соревнований и первенства России завоевали две серебряные медали. Еще один каратист занял почетное пятое место, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
В финальном этапе спартакиады в Сочи в боевых единоборствах приняли участие 953 человека из 67 регионов страны, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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