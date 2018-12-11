Пензенские каратисты отправятся на первенство Европы

В Оренбурге прошло первенство России по каратэ среди кадетов и юниоров, в котором принимали участие пензенские спортсмены.

За победу боролись более 830 спортсменов из 56 регионов страны. Пензенскую область представляли 14 каратистов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По итогам соревнований пензенцы завоевали бронзовую, серебряную и золотую медали. Теперь ребята будут сражаться за победу на первенстве Европы (0+) в Дании, пишет ИА «Пенза-Пресс».