Пензенские кадеты возложили цветы к Вечному огню

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07 мая 2018, 19:31Общество
В Пензе дан старт торжествам (0+), посвященным 73-й годовщине Великой Победы. В преддверии праздника в городе прошла акция «И помнит мир спасенный». Почтить память советских воинов, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом, у Вечного огня собрались свыше 600 кадетов школы №70 по делам ГО и ЧС.
В этот день говорят о невосполнимой утрате - 200 тысячах погибших пензенцев на фронтах Великой Отечественной войны.
«От имени городского совета ветеранов и участников ВОВ Пензы я искренне поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы советского народа. Мы должны бороться за мир и не допустить, чтобы пришлось пережить тяготы, лишение, невзгоды, которое пережило старшее поколение и на фронте, и в тылу», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев.
Старт городским торжествам в честь годовщины дали воспитанники кадетской школы. В акции «И помнит мир спасенный» приняли участие свыше 600 человек.
«Это мероприятие проходит в 15 раз. Главная цель - почтить память тех, кто отстоял свободу и независимость во время Великой Отечественной войны, отдать дань почести этим людям и сделать все возможное, чтобы наши дети походили на них», - рассказал директор кадетской школы №70 ГО и ЧС Пензы Евгений Выборнов.
К Вечному огню возложили цветы не только учащиеся с 1 по 11 классы, но и выпускники школы №70. Они хорошо помнят время, когда традиция проведения этой памятной акции только зарождалась.
В завершении - торжественный марш вокруг Мемориала воинской и трудовой Славы. Воспитанники кадетской школы №70 продолжат нести «Вахту памяти» у Вечного огня до 9 мая.
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