08 ноября 2017, 19:21Общество Пензенские кадеты вернулись с Парада Памяти Пензенские кадеты вернулись из Самары, где принимали участие в Параде Памяти, посвященном самому крупному военному шествию времен Великой Отечественной войны. В торжественном марше на площади имени Куйбышева приняли участие более 30 тысяч человек.

50 мальчишек и девчонок участвовали в шествии, посвященном легендарному параду военнослужащих в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. На общение с родными была всего пара минут и снова в строй - поприветствовать командира и по-армейски, как на параде, выразить всеобщий восторг.

7 ноября тройным «Ура!» пензенские кадеты приветствовали командующего парадом генерала-майора Александра Протченко. По главной площади губернии прошли порядка 90 военных и исторических расчетов из регионов Приволжского федерального округа, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Сам парад – это уже праздник, но для меня это праздник вдвойне. 7 ноября у меня день рождения. Это придает силу, уверенность в себе. Организация парада, я думаю, что прошла успешно, ребятам все понравилось», - поделилась Юлия Волкова.

Ребята из Пензы почтили память своих героев, отцов и дедов, которые в 1941-м доказали, что боевой дух солдат не сломить. За такую же сплоченность и единение в мирное время кадетов благодарят их родители и наставники.

«Мы гордимся своими детьми, благодарны «Единой России», что они каждый год организуют эту поездку, у меня сын уже четвертый раз ездит на Парад Памяти. Мы благодарны руководителям, и надеемся, что наши дети находятся под опекой своих офицеров-наставников», - рассказал Сергей Савосин.

Парад Памяти на площади Куйбышева впервые прошел семь лет назад по инициативе самарского отделения партии «Единая Россия». Вот уже четыре года подряд в нем принимают участие и представители Пензенского региона.

В 2017 году по инициативе организаторов в Пензе проведут конкурс. Строевую подготовку в Самаре сможет продемонстрировать не только казачий кадетский корпус генерала Слепцова, но и другие школьники.

Общество

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