Пензенские кадеты провели акцию «И помнит мир спасенный»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 мая 2017, 20:17Общество
До 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне остается четыре дня. Почтить память павших и поблагодарить ветеранов за великую Победу решили школьники, которые носят особую форму. Учащиеся кадетской школы №70 у Монумента воинской и трудовой славы пензецев провели акцию «И помнит мир спасенный».
В ней приняли участие около тысячи человек: более 500 кадетов и столько же зрителей. Юноши и девушки возложили цветы к Вечному огню и торжественным маршем прошли вокруг памятника.
Эта акция проходит 11-й год подряд. Сейчас учащиеся кадетской школы несут у монумента Вахту Памяти. 9 мая на время парада их сменят курсанты-артиллеристы.
«Многое значит для нас, потому что мы так отдаем дань памяти, выражаем честь людям, которые за нас отдали жизни, чтобы мы сейчас жили в мире и добре. У меня прадедушка прошел всю Великую Отечественную войну, Японскую войну и дожил до 97 лет, умер только прошлом году в августе», - рассказала учащаяся кадетской школы №70 г. Пензы Мария Кузнецова.
05 мая 2017, 20:17Пензенские кадеты провели акцию «И помнит мир спасенный»
05 мая 2017, 20:11В Пензе начался всероссийский турнир по художественной гимнастике
05 мая 2017, 20:08В «Пенза-Пресс» прошел мастер-класс по изготовления патриотической броши
05 мая 2017, 19:53Пензенский врач создал памятный фильм о медиках времен войны
05 мая 2017, 19:39В Пензе ко Дню Победы высадили кусты сирени
05 мая 2017, 19:32В Пензе начались торжества, посвященные Дню Победы
05 мая 2017, 19:27В Кузнецком районе прошел автопробег ко Дню Победы
05 мая 2017, 19:25Пензенский ТЮЗ показал спектакль на родине героя