Пензенские кадеты приняли присягу

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28 сентября 2018, 19:37Образование
Учащиеся пензенской кадетской школы №70 собрались в киноконцертном зале, чтобы принять торжественное обещание. Перед друзьями, родителями и учителями ребята поклялись горячо любить и беречь свою Родину.
Кадеты МЧС это не просто школьники, они - будущие защитники страны. Принятие присяги в школе №70 - традиция, которой почти два десятка лет. За это время важные и ответственные слова произнесли сотни мальчишек и девчонок. Чтобы дать клятву, на сцену поднялись новички, пришедшие из других образовательных учреждений и, конечно, первоклассники.
Ребята поклялись строго выполнять устав школы, кодекс чести и обязанности кадетов, примерно учиться, закалять волю, отдавать все силы и знания во имя счастья и безопасности людей. Малыши пока не осознают всей важности сказанных слов, но понимают, что с этой минуты на них лежит большая ответственность.
В ходе праздника ребята представили творческие номера, приняли участие в парадно-строевом дефиле, продемонстрировали использование средств индивидуальной защиты и страховочных систем. Подвиги на благо малой Родины у воспитанников кадетской школы еще впереди. Пока их главная задача - хорошо учиться.
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