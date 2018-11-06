Пензенские кадеты побывали на экскурсии в управлении ГИБДД

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 ноября 2018, 19:56Общество
Пензенские полицейские стараются во время школьных каникул организовать детям интересный досуг. Так, у них в гостях побывали кадетские классы.
Сначала школьники посетили региональное управление ГИБДД. На экскурсии они увидели и узнали, как работают сотрудники различных подразделений и дежурной части, как специальными камерами фиксируются правонарушения, и какое снаряжение имеется у инспекторов.
06 ноября 2018, 19:56Пензенские кадеты побывали на экскурсии в управлении ГИБДД
06 ноября 2018, 19:48Песня пензенского заключенного может стать хитом
06 ноября 2018, 19:41В пензенском ТЮЗе «прогремела гроза»
06 ноября 2018, 19:36Губернатор призвал пензенцев активнее голосовать за имя для аэропорта
06 ноября 2018, 19:31На ул. Московской открыли памятник пензяку толстопятому
06 ноября 2018, 19:23Пензенцы могут пожаловаться на недобросовестных таксистов
06 ноября 2018, 19:14Актеры пензенского драмтеатра исполнили любимые композиции
06 ноября 2018, 19:09В акции «Ночь искусств» приняли участие около 15 тысяч пензенцев