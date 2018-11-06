06 ноября 2018, 19:56Общество

Пензенские кадеты побывали на экскурсии в управлении ГИБДД

Пензенские полицейские стараются во время школьных каникул организовать детям интересный досуг. Так, у них в гостях побывали кадетские классы.

Сначала школьники посетили региональное управление ГИБДД. На экскурсии они увидели и узнали, как работают сотрудники различных подразделений и дежурной части, как специальными камерами фиксируются правонарушения, и какое снаряжение имеется у инспекторов.

Общество
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