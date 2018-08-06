Пензенские кадеты готовятся к игре «Зарница Поволжье»

К защите Родины готовы! Ученики кадетской школы по делам ГО и ЧС №70 готовятся приняться участие в военно-спортивной игре «Зарница Поволжье». В прошлом году команда стала второй, уступив сверстникам из Республики Чувашия. В этот раз ребятам нужна только победа.

Даже в 30-градусную жару эти ребята легко справляются с общевойсковым защитным комплектом. 19 учеников школы №70 готовятся к военно-спортивной игре «Зарница Поволжье». Однако в Оренбургскую область отправятся не все, в команду войдут десять мальчиков и четыре девочки, сообщает телеканал «Экспресс».

«Мы готовимся на протяжении всего года. В летний период мы проводим сборы с ребятами, которые прошли предварительный отбор», - сказал тренер сборной кадетской школы по делам ГО и ЧС №70 Пензы Сергей Гаранин.

Сборной школы №70 не случайно выпала честь представлять Пензенскую область в военно-спортивных играх. Физической подготовке детей здесь уделяют особое внимание.

«Если бы вы меня спросили, что важнее - учеба или физическое воспитание, я бы поставил их на две равные позиции», - подчеркнул директор кадетской школы по делам ГО и ЧС №70 Пензы Евгений Выборнов.

В программу военно-спортивной игры «Зарница Поволжье» входят 14 дисциплин. Среди них - метание гранаты, легкая атлетика и строевая подготовка. Одной из наиболее важных считается сборка-разборка автомата. При определении победителя счет идет на десятые доли секунды.

Многие ребята будут участвовать в «Зарнице» не впервые. Из года в год они стараются улучшать свои собственные результаты. Кроме того, более опытные члены команды помогают освоиться тем, кто только недавно решил заняться военно-прикладным спортом.

Девушки, которые отправятся в составе команды в Оренбургскую область, ничем не уступают юношам. На соревнованиях им предстоит преодолевать те же испытания, за исключением надевания костюма ОЗК.

Окончательный состав команды станет известен в конце августа. В Оренбургскую область ребята отправятся 7 сентября, пишет ИА «Пенза-Пресс».