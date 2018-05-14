Пензенские изобретатели разработали «умную» полку для холодильника

Все о молодежном техническом творчестве в регионе можно было узнать в киноконцертном зале «Пенза». Там состоялась III выставка «Инноваториум». В 2018 году ее тема - «Билет в будущее».

Специалисты из Никольска привезли необычные экспонаты из дерева и пластика. Но главное направление, которое постигли воспитанники местного ЦМИТа - обработка стеклоизделий.

Помимо готовых изделий школьники, студенты и представители инновационных предприятий региона наглядно демонстрировали процесс производства. На выставке был представлен самодельный 3D-принтер, который работает на большой скорости и с высокой точностью, станок лазерной гравировки, с помощью которого можно получить любое изображение за нескольких минут. Вообще, к каждой разработке можно было смело добавлять слово «умный». Теплицы, видеокамеры, кондиционеры - все, что делает повседневную жизнь проще. Егор Федулов сконструировал «умную» полку для холодильника.

«Вы возвращаетесь домой, не знаете, сколько у вас дома яиц или молока, заходите на сайт, обновляете данные, где будет показана информация по этим продуктам. Все датчики, контроллеры устанавливаются в холодильник», - рассказал он.

На нескольких площадках инноваторы представили такие направления, как программирование, 3D, инженерия, радиоэлектроника, дизайн и робототехника.

«Главная задача - это ранняя профориентация. Мы заинтересованы, чтобы появлялось все больше и больше молодых людей, которые выбрали бы своей будущей профессией что-то связанное с наукой и техникой», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.



На площадке «Техноспорт», которая открылась у киноконцертного зала «Пенза», все желающие могли погрузиться в мир авто-, авиа-, судомоделизма и мототехники.