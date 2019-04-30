Пензенские исследователи рассказали об экспедиции в Казахстан и Киргизию

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30 апреля 2019, 19:18Культура
На Родину вернулись участники второго полевого этапа экспедиции «Современный этномир». Более двух недель члены областного отделения Русского географического общества опрашивали своих соотечественников в крупных городах Казахстана и Киргизии. Подобных исследований не проводили ни разу после распада Советского Союза.
С исследовательской миссией по городам и селам Средней Азии. Там пензенские путешественники пообщались с русскоговорящим населением, познакомились с культурой, традициями и бытом соотечественников.
«Бывали и в селах, и в районных центрах. В глубинке сохраняется русская культура,конечно, как и в Узбекистане, она угасает, виной тому и экономические причины. Фактически в два раза сократилось население», - рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.
Маршрут экспедиции продумывали тщательно, учитывали, где больше всего русскоговорящих народов. Участники экспедиции «Современный этномир» посетили крупные города Казахстана - Нур-Султан, Караганду, Алма-Ату. В Киргизии - Каракол и Бишкек, а также села и казачьи станицы.
«Мы проехали все озеро Иссык-Куль. С одной стороны горы, красивые природные ландшафты, с другой все запущено, санатории советские разрушены», - сказал президент медиа-клуба «45 меридиан» Пензенского областного отделения Русского географического общества Олег Ткачев.
Исследователи пока не говорят о результатах экспедиции, но отмечают, что для дальнейших научных работ собрано достаточно полевого материала. Пензенцам удалось опросить свыше 70 респондентов - людей разного возраста, образования и профессии. Они встретились с преподавателями и студентами вузов, представителями землячеств, национальных общин и культурных центров. Вопрос сохранения русской культуры и русского языка на постсоветском пространстве исследователи изучали на базе государственного академического драматического театра.
«Я родилась в Средней Азии, Самарканде, это Узбекистан. Там встретила родного дядю. Он уже на протяжении 50 лет служит в театре драмы имени Лермонтова. Встреча была очень трогательная, мы давно не виделись, вспомнили нашу родословную, например, наша бабушка была графиня Глумова», - рассказала заместитель председателя Пензенского областного отделения Русского географического общества Ольга Ильина.
Пензенские исследователи наладили международные и культурные связи с киргизско-российским славянским университетом имени Ельцина - ведущим вузом страны. Впереди у участников экспедиции немало дел - обработать интервью и анкеты, организовать фотовыставки, провести конференцию и подготовить публикации.
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