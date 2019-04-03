Пензенские исследователи рассказали о грядущей этнографической экспедиции

Региональное отделение Русского географического общества выходит на новые рубежи. В апреле члены организации совершат вторую этнографическую экспедицию (18+) по городам и селам Средней Азии. Предметом изучения станут культура, быт и традиции русскоговорящих народов Казахстана и Киргизии. Напомним, в октябре 2018 года исследователи побывали с подобной миссией в Узбекистане.

Перед ответственной миссией в страны постсоветского пространства члены Русского географического общества дали интервью.

«У нас есть опыт работы. Едем со спокойным сердцем, с уверенностью, ну и словами теплого напутствия, которые сегодня дал Александр Самокутяев, позвонил утром. Учитывая, что мы будем в экспедиции на День космонавтики, везем ряд презентов для молодежи Казахстана и Киргизии от Александра Михайловича», - сказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

По словам исследователей, существует масса публикаций о жизни, обычаях и традициях наших бывших соотечественников в Средней Азии, однако в них нет научного обоснования. Задача пензенской экспедиции - исследовать культуру и быт русскоговорящих народов Казахстана и Киргизии и выпустить сборники научных статей и аналитические материалы.

Председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов продемонстрировал отчет экспедиции в Узбекистан, которая состоялась в октябре 2018 года. Почти 200 страниц текста были направлены не только в РГО, но и в Министерство иностранных дел. Участники новой экспедиции своей миссией видят укрепление связей между народами.

«Будет интересно посмотреть, как сегодня в этих странах сотрудничает между собой русскоговорящее население. Например, в Узбекистане, в основном, эту миссию на себя взяли православные храмы. Мы там были, видели, что именно священники, находясь в очень сложной ситуации в мусульманских странах, сегодня объединяют вокруг себя русскоязычное население», - рассказала этнограф, член Русского географического общества Алла Тархова.

Маршрут экспедиции был продуман с учетом проживания русскоговорящих народов. Исследователи посетят не только крупные города стран постсоветского пространства, но и села, и казачьи станицы. Планируется провести встречи с преподавателями и студентами вузов, представителями землячеств, национальных общин и культурных центров.

«Мы хотим рассказать о том, что наши соотечественники бережно сохраняют свою культуру, а так же оказать им поддержку, помощь и внимание. Конечно, хочется, чтобы эти экспедиции стали взаимными, чтобы соотечественники могли приехать сюда и мы также радушно встретили их здесь», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

У масштабного проекта регионального отделения РГО - много сторонников. Экспедиция проводится при поддержке попечительного совета Русского географического общества, а среди организаторов - областное министерство культуры и туризма проекта, региональный фонд научно-технического развития, объединение государственных литературно-мемориальных музеев области и Пензенский госуниверситет.