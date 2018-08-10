Пензенские исследователи приблизились к разгадке секретов усадьбы Ладыженского

В Каменском районе Пензенской области под одним из зданий бывшей усадьбы Ладыженского участники спилиологической экспедиции обнаружили подвальное помещение. Примечательно, что оно находится под другим подвалом и по всем параметрам больше соответствует подземному ходу, нежели овощехранилищу. Однако чем ближе исследователи приближаются к разгадке тайны, тем больше становится загадок.

Здания бывшей усадьбы Ладыженского могли быть соединены подземными ходами. Догадкой, с которой связано множество мифов Каменского района, с исследователями поделились жители села Завиваловка. Участники экспедиции регионального отделения РГО изучили загадочную теорию на практике.

Подвал оказался заполнен илоподобной массой, о ее происхождении участники экспедиции пока не строят догадок. Исследователи сделали продуха - для естественной вентиляции замкнутого пространства - и приступили к работам.

«Мы туда залезли, начали пробивать стену, было очень тяжело, потому что там узкое помещение и добить практически невозможно. Но все-таки справились с задачей, нашли подземный ход», - рассказал участник экспедиционной комиссии пензенского областного отделения Русского географического общества Сергей Беляков.

Но главной загадкой остается назначение подземного помещения: для чего в XIX веке под одним подвалом понадобилось делать другой? Параметры последнего соответствуют параметрам классического подземного хода, ведь овощехранилища, как правило, в то время строили по иному принципу. Участники экспедиции рассчитывают найти ответ на этот вопрос, сравнив подземелье в Завиваловке с другими, которые еще только предстоит отыскать в исторически значимых и во многом забытых местах Пензенской области.