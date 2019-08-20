Пензенские инвалиды познакомили чиновников с мирами темноты и тишины

Пензенская область - регион равных возможностей. По инициативе губернатора Ивана Белозерцева, к проекту широкой инклюзии «Равные! Разные! Дружные!» (0+) должно присоединиться как можно больше жителей. Тренинги, которые проводят воспитанники и выпускники арт-холла «Квартал Луи», прежде всего, направлены на то, чтобы понять образ жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и научиться понимать их.

Экстремальный спорт, компьютерная графика и творчество. Выпускница арт-холла «Квартал Луи» Елена Трошина рассказала о своих увлечениях, не скрывая эмоций. Она одна из тех, кто принимает свою инвалидность и помогает другим понимать особенных людей.

Роль человека с инвалидностью и его сопровождающего примерили на себя руководители министерств, ведомств и представители областного правительства, которые так или иначе связаны с созданием инклюзивного пространства в регионе.

«Независимо от того, где человек работает, - в сфере образования, промышленности или сельском хозяйстве, он должен вникать в инклюзивную тему», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Как правильно вести себя с теми, чьи возможности здоровья ограничены, рассказали в рамках проекта «Равные! Разные! Дружные!». На тренингах слушатели не только в теории, но и на практике узнают о самых разных видах инвалидности.

«Правый глаз у меня совсем не видит, полная темнота. Левый - только силуэты. Чтобы было понятнее, попробуйте целлофановый пакетик сложить в четыре слоя и посмотреть через него. Как бы близко я не подошел к собеседнику, лицо все равно не рассмотрю», - рассказал житель Пензы Сергей Ногтев.

Если инвалид по зрению познакомил чиновников с миром темноты, то Олеся Тарашкевич помогла представить собрашимся, каково жить в полной тишине. Восемь лет назад девушка, которую называют «хрустальной» из-за редкого заболевания, лишилась слуха.

«Мы учим на своих примерах, показываем, что все можем, и если ты хочешь идти дальше, даже если есть какие-то проблемы со здоровьем, стоит захотеть - и придет помощь. Чтобы самореализоваться, нужно совсем немного поддержки», - сказала она.

Проект «Равные! Разные! Дружные!» стартовал в регионе в 2015 году. С тех пор молодые люди, которые уверены, что инвалидность никак не связана с ограничением возможностей, проводят тренинги не только на базе арт-холла, но и в школах, колледжах и вузах.