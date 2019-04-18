Пензенские инвалиды опробуют новые виды спорта

В девяти районах Пензенской области инвалиды смогут освоить абсолютно новые виды спорта. Благодаря средствам президентского гранта в регионе появятся комплекты пяти настольных игр родом из Великобритании, Латвии, Франции, Германии и Канады, они должны прижиться в области.

Настольные игры - это не только фишки, карточки и игральные кости. Многие из них требуют точности и силы. Именно такие привезли в Пензу представители национальной федерации настольных игр для того, чтобы привлечь к занятиям людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы привезли в Пензу из разных стран мировую практику для досуга и спорта. По каждой из игр проводятся чемпионаты стран. Уже шесть-семь лет выезжаем на спартакиаду инвалидов», - рассказал президент федерации настольных спортивных игр России Гунтарс Бралайтис.

«Эти игры пригодны для людей с любой инвалидностью, в любом возрасте, и, главное, везде. Они будут в социуме, это и есть их интеграция в общество», - сказал председатель Пензенской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Валерий Тимошкин.

Теперь в Пензенской области появятся пять новых видов спорта. Это игры родом из Великобритании, Латвии, Франции, Германии и Канады.

Британская игра шаффлборд возникла в начале прошлого века. Играли в нее не только в Британии, но и в США. Теперь она добралась до России. Суть игры очень проста: нужно попасть камнем в зону с максимальным количеством очков. Очень похоже на керлинг, только без щеток.

Не только шаффлборд имеет общие черты с олимпийскими видами спорта. К примеру, в немецкой игре джакколо, как и в хоккее нужно попасть небольшой шайбой в деревянные ворота. Есть реальный прототип и у игры новус, которая похожа на бильярд. Она зародилась в Британии, но сейчас стала национальным латышским видом спорта.

Идею обучать настольным играм людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе реализую не первый год. Помог в развитии новых видов спорта и президентский грант. На покупку игровых комплектов было выделено более миллиона рублей.

«Мероприятие направлено на то, чтобы настольные игры способствовали увеличению количества занимающихся инвалидов», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Пока в Пензу привезли только образцы, однако скоро полные комплекты из пяти игр отправятся в девять районов области.