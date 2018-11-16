Пензенские интеллектуалы едут в Самару на этап «Что? Где? Когда?»

Пензенские эрудиты готовятся к поездке в Самару на один из этапов спортивного "Что? Где? Когда?". Игра пройдет в декабре. А пока - тренировки на пензенских играх.

Практически каждые выходные в библиотеке имени Лермонтова собираются те, кто хочет проверить уровень своих знаний и смекалки.

Считанные секунды до того, как правильный ответ должен оказаться на столе - самая горячая пора обсуждений. Именно в этот момент вопросы докручиваются, у игроков происходят озарения, а команды решают действовать на удачу. Сами знатоки заявляют: победа в интеллектуальной игре лишь на 40 процентов состоит из знаний и о закалке своей эрудиции рассуждают с юмором.

«Большая советская энциклопедия каждое утро за завтраком. От буквы А до буквы З. Да нет, на самом деле, смотрим новости, что-то читаем, специально ничего не изучаем. Увлеклись мы по принуждению. Несколько лет назад наша общая подруга, которая сейчас живет в Москве, практически силком затащила нас на один из этапов игры», - признались Павел и Марина Артемьевы, участники спортивной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".

На этих столах нет волчка и команды знатоков играют не против телезрителей, а против авторов целых серий вопросов, которые

игроки называют "пакетом". В одном пакете - до 36 многоуровневых загадок. Они могут перекликаться, отсылать одна к другой.

Все вопросы лицензированы, а игры идут синхронно по всей России. Целая сеть интеллектуального мира.

«У нас игроки большие-большие молодцы. Я когда ответы слышу, ими искренне восхищаюсь, они доходят до самой сути», - пояснила Екатерина Аксенова, координатор молодежного совета библиотеки имени Лермонтова, ведущая спортивной интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" в Пензе.

Пензенские команды ни единожды доказывали свою смекалку на всероссийском уровне. Так команда "Гладиолус" трижды становилась призером чемпионата России по спортивному "Что? Где? Когда?". Есть в интеллектуальном спорте и виды индивидуальные. Александр Черкасов дважды становился участником "Своей игры" на одном из федеральных

телеканалов.

Один из вариантов "Своей игры", "Эрудит-квартет" и "Ворошиловский стрелок"- тоже части этой, своего рода, отдельной жизни Пензы - мира интеллектуальных игр, который практически каждые выходные кипит в залах областной библиотеки имени Лермонтова.

Возрастные ограничения – 12+.