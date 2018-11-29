Пензенские инспекторы задержали подозреваемых в угоне автомобиля

Инспекторы ГИБДД помогли своим коллегам в поимке угонщиков автомобиля. Во время патрулирования на автодороге близ села Грабово Пензенской области их внимание привлекала легковушка отечественного производства.

На требование стражей порядка остановиться водитель отреагировал ровно наоборот - поехал дальше и даже прибавил скорость. Но преследование продолжалось недолго - машину занесло, и она оказалась в кювете. Водитель и пассажир убежали в неизвестном направлении. Это были жители Пензенской области и Краснодарского края, 23 и 25 лет. Позже они были задержаны.

«Для реализации замысла злоумышленники приехали в Пензу. После распития спиртного у одного из подъездов они обратили внимание на припаркованный автомобиль марки «ВАЗ». Один остался для наблюдения за окружающей обстановкой, второй, убедившись, что нет сигнализации, отвернул скважину замка. Проникнув в салон автомобиля, он замкнул провода и запустил двигатель. Затем злоумышленники отправились в Лунино, чтобы переоборудовать, перекрасить и оставить автомобиль себе», - прокомментировала следователь СУ УМВД России по Пензе Виктория Цай.

Им грозит до пяти лет лишения свободы, но смягчающим вину обстоятельством может стать чистосердечное признание.