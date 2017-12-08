08 декабря 2017, 16:03Общество Пензенские инспекторы за день поймали 123 пешехода-нарушителя В Пензенской области провели профилактическую операцию «Пешеход».

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 123 нарушения ПДД, совершенных пешеходами, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Пензенцам напоминают о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов. Водителям необходимо снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги нужно удостоверится, что их пропускают, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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