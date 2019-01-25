Пензенские инспекторы за день остановили 229 авто с неисправностями

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25 января 2019, 13:36Общество
В Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность».
Сотрудники Госавтоинспекции за день выявили 229 машин с неисправностями или наличиями условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей с техническими неисправностями или оборудованными с нарушениями установленных требований.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что необходимо соблюдать Правила дорожного движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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