13 декабря 2017, 16:36Общество Пензенские инспекторы выявили 210 неисправных авто В Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность».

В результате проверок сотрудники Госавтоинспекции выявили 210 автомобилей с неисправностями или наличиями условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств с техническими неисправностями или оборудованными с нарушениями установленных требований, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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