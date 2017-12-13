Пензенские инспекторы выявили 210 неисправных авто

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13 декабря 2017, 16:36Общество
В Пензенской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Технеисправность».
В результате проверок сотрудники Госавтоинспекции выявили 210 автомобилей с неисправностями или наличиями условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Мероприятие направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств с техническими неисправностями или оборудованными с нарушениями установленных требований, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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