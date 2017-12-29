29 декабря 2017, 17:36Общество Пензенские инспекторы в новогодние дни будут ловить пьяных водителей В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением Правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Пензенской области, особое внимание будет уделено пресечением нарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде.

Проверки водителей будут проводиться на территории области с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или 02», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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