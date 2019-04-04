Пензенские инспекторы разыскивают виновника ДТП на ул. Высокой

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04 апреля 2019, 16:04Происшествия
В Пензе на улице Высокая произошла авария. Сотрудники областного управления ГИБДД разыскивают виновника.
По данным пресс-службы ведомства, 31 января в 7.25 напротив дома №7 неизвестный автомобиль врезался в ВАЗ-11193 и уехал с места ДТП. В результате аварии легковушка получила механические повреждения.
Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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