Пензенские инспекторы разыскивают виновника ДТП на ул. Высокой

В Пензе на улице Высокая произошла авария. Сотрудники областного управления ГИБДД разыскивают виновника.

По данным пресс-службы ведомства, 31 января в 7.25 напротив дома №7 неизвестный автомобиль врезался в ВАЗ-11193 и уехал с места ДТП. В результате аварии легковушка получила механические повреждения.

Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».