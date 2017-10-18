Пензенские инспекторы разыскивают очевидцев аварии на трассе М-5

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18 октября 2017, 13:01Общество
Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло на федеральной автодороге М-5 «Урал».
По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, 23 августа в 13 часов на 647 километре трассы М-5 «Урал» 35-летний водитель «ВАЗ-21074» сбил 76-летнего мужчину. Пенсионера после оказания медпомощи отпусти, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Сотрудники Госавтоинспекции Пензенской области просят всех, кто стал очевидцем происшествия, позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-94 или обратиться по адресу: город Пенза, улица Бакунина, 181, кабинет №25.
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