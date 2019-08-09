09 августа 2019, 19:31Общество

Пензенские инспекторы провели профилактическую работу с пешеходами

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую работу с пензенскими пешеходами. Особое внимание было уделено соблюдению правил дорожного движения.

Всего в ходе рейда было выявлено 179 нарушений. Из них 38 - в Пензе. Сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательнее: водителям заблаговременно снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться в том, что их пропускают. ДТП с участием пешехода считаются самыми трагичными.

«За истекший период 2019 года в Пензенской области зарегистрировано 246 ДТП с участием пешеходов, в которых 17 человек погибло и 241 получили травмы различной степени тяжести. В том числе - в городе Пензе зарегистрировано 157 ДТП, в которых шесть человек погибло и 160 получили травмы», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

Общество
просмотров 81

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ