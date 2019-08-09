Пензенские инспекторы провели профилактическую работу с пешеходами

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 августа 2019, 19:31Общество
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую работу с пензенскими пешеходами. Особое внимание было уделено соблюдению правил дорожного движения.
Всего в ходе рейда было выявлено 179 нарушений. Из них 38 - в Пензе. Сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательнее: водителям заблаговременно снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться в том, что их пропускают. ДТП с участием пешехода считаются самыми трагичными.
«За истекший период 2019 года в Пензенской области зарегистрировано 246 ДТП с участием пешеходов, в которых 17 человек погибло и 241 получили травмы различной степени тяжести. В том числе - в городе Пензе зарегистрировано 157 ДТП, в которых шесть человек погибло и 160 получили травмы», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.
09 августа 2019, 19:48В Пензе прошло торжество, посвященное Дню строителя
09 августа 2019, 19:46На турнир «Оранжевый мяч» в Пензу приехали 100 команд
09 августа 2019, 19:41В пензенском зоопарке провели показательное кормление верблюдов
09 августа 2019, 19:31Пензенские инспекторы провели профилактическую работу с пешеходами
09 августа 2019, 19:28Житель Камешкирского района забил поленом брата
09 августа 2019, 19:23В пензенскую школу №36 поступили новые учебники
09 августа 2019, 19:19На Пензе чествовали лучших атлетов и тренеров региона
09 августа 2019, 19:16Пензенские аграрии обсудили методы увеличения поставок за рубеж