Пензенские инспекторы провели профилактическую работу с пешеходами

Всего в ходе рейда было выявлено 179 нарушений. Из них 38 - в Пензе. Сотрудники ГИБДД напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости быть внимательнее: водителям заблаговременно снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться в том, что их пропускают. ДТП с участием пешехода считаются самыми трагичными.

«За истекший период 2019 года в Пензенской области зарегистрировано 246 ДТП с участием пешеходов, в которых 17 человек погибло и 241 получили травмы различной степени тяжести. В том числе - в городе Пензе зарегистрировано 157 ДТП, в которых шесть человек погибло и 160 получили травмы», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.