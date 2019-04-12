Пензенские инспекторы ловили автолюбителей с тонированными стеклами

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12 апреля 2019, 19:47Общество
Сотрудники пензенской автоинспекции провели на дорогах области операцию «Тонировка».
Несмотря на то, что рейды по проверке степени затемненности автомобильных стекол проводятся периодически, нарушителей меньше не становится. Только за одну проверку пензенские автоинспекторы выявили свыше 60 водителей на автомобилях с тонированными стеклами.
«Уважаемые водители, обращаем ваше внимание, что тонированные передние боковые и ветровые стекла зачастую становятся основной причиной дорожно-транспортных происшествий: наездов на пешеходов в темное время суток, а также столкновений при перестроении транспортных средств. Не подвергайте себя и окружающих опасности», - сказал заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Пензе Сергей Потапов.
Нарушителей привлекли к административной ответственности. Штраф за тонировку - 500 рублей.
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