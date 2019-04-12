Пензенские школьники поддержали акцию РГО по очистке природы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 апреля 2019, 19:52Общество
В сквере «45 меридиан» стартовала акция по очистке природы (0+). Инициативу Русского географического общества поддержали дети и подростки. Первыми помочь убрать мусор и прошлогодние листья вызвались ученики школы Пензы.
«Все ребята распределились и убираем свою территорию. В итоге, наш город станет чище, а мы будем рады, что приняли участие в его очистке», - сказала ученица школы №58 Ксения Кирсанова.
Акция продлится несколько месяцев. Организаторы вместе с волонтерами до сентября будут приводить в порядок общественные территории города и области. Самым масштабным объектом станет Сурское водохранилище. Для его очистки понадобится помощь 100 человек.
Ближайшая уборка запланирована на 19 апреля в «Сквере полярников» на улице Володарского. Присоединиться могут все желающие.
12 апреля 2019, 19:52Пензенские школьники поддержали акцию РГО по очистке природы
12 апреля 2019, 19:49Губернатор встретился с представителями турецкой компании
12 апреля 2019, 19:47Пензенцы отметили День космонавтики
12 апреля 2019, 19:47Пензенские инспекторы ловили автолюбителей с тонированными стеклами
12 апреля 2019, 19:44Пензенцам объяснили, почему в городе не отключают отопление
12 апреля 2019, 19:42Губернатор вручил пензенским участковым ключи от новых автомобилей
12 апреля 2019, 19:37Пензенцы смогут обучиться удивительным методикам приготовления кофе
12 апреля 2019, 19:21Пензенские заключенные написали «Тотальный диктант»