Пензенские школьники поддержали акцию РГО по очистке природы

В сквере «45 меридиан» стартовала акция по очистке природы (0+). Инициативу Русского географического общества поддержали дети и подростки. Первыми помочь убрать мусор и прошлогодние листья вызвались ученики школы Пензы.

«Все ребята распределились и убираем свою территорию. В итоге, наш город станет чище, а мы будем рады, что приняли участие в его очистке», - сказала ученица школы №58 Ксения Кирсанова.

Акция продлится несколько месяцев. Организаторы вместе с волонтерами до сентября будут приводить в порядок общественные территории города и области. Самым масштабным объектом станет Сурское водохранилище. Для его очистки понадобится помощь 100 человек.

Ближайшая уборка запланирована на 19 апреля в «Сквере полярников» на улице Володарского. Присоединиться могут все желающие.