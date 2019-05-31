Пензенские инспекторы искали нарушителей ПДД на пешеходных переходах

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 мая 2019, 19:46Общество
Пензенские инспекторы дорожно-патрульной службы провели дежурство возле пешеходных переходов города. Организовать рейд их заставили участившиеся случаи нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов.
С начала 2019 года сотрудники ГИБДД зарегистрировали 168 дорожных происшествий с участием пешеходов. Три человека погибли, 109 получили различные травмы. Инспекторы призывают автомобилистов быть бдительными при приближении к переходам, а пешеходам - использовать при пересечении проезжей части вечером специальные светоотражатели.
«В связи с этим ГАИ призывает участников дорожного движения быть внимательнее в зоне пешеходных переходов, водителям необходимо заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а пешеходы, в свою очередь, перед переходом проезжей части, обязаны убедиться в безопасности перехода и оценить расстояние до приближающегося транспортного средства», - сказала старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВР России по Пензе Юлия Филатова.
31 мая 2019, 19:46Пензенские инспекторы искали нарушителей ПДД на пешеходных переходах
31 мая 2019, 19:41Пензенский театр драмы закроет сезон пьесой «Декоратор»
31 мая 2019, 19:38В пензенской картинной галерее открылась выставка «Диалог цветов»
31 мая 2019, 19:36Губернатор поздравил «Лагуну-УОР» с победой на кубке России
31 мая 2019, 19:31Студенты пензенских колледжей выбрали «Здоровое дыхание»
31 мая 2019, 19:28Колышлейские полицейские нашли подозреваемых в покушении на убийство
31 мая 2019, 19:19Кузнецкие борцы подвели итоги года
31 мая 2019, 19:16На пензенском «Биосинтезе» открыли новую производственную линию