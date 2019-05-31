Пензенские инспекторы искали нарушителей ПДД на пешеходных переходах

С начала 2019 года сотрудники ГИБДД зарегистрировали 168 дорожных происшествий с участием пешеходов. Три человека погибли, 109 получили различные травмы. Инспекторы призывают автомобилистов быть бдительными при приближении к переходам, а пешеходам - использовать при пересечении проезжей части вечером специальные светоотражатели.

«В связи с этим ГАИ призывает участников дорожного движения быть внимательнее в зоне пешеходных переходов, водителям необходимо заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а пешеходы, в свою очередь, перед переходом проезжей части, обязаны убедиться в безопасности перехода и оценить расстояние до приближающегося транспортного средства», - сказала старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВР России по Пензе Юлия Филатова.