Пензенские инспекторы ищут водителя, который сбил человека и скрылся

Авария произошла 13 сентября в 18:30 на 624-м километре трассы М-5 «Урал». Пожилой мужчина в результате ДТП получил травмы. Однако водитель не остановился после того, как сбил его, и уехал с места ДТП.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-03, 59-90-02, 59-90-47 или обратиться по адресу: Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».