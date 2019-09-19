Пензенские инспекторы ищут водителя, который сбил человека и скрылся

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19 сентября 2019, 11:02Происшествия
В Пензенской области 79-летнего пешехода сбил неустановленный автомобиль.
Авария произошла 13 сентября в 18:30 на 624-м километре трассы М-5 «Урал». Пожилой мужчина в результате ДТП получил травмы. Однако водитель не остановился после того, как сбил его, и уехал с места ДТП.
«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-03, 59-90-02, 59-90-47 или обратиться по адресу: Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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