19 сентября 2019, 11:02Происшествия

Пензенские инспекторы ищут водителя, который сбил человека и скрылся

В Пензенской области 79-летнего пешехода сбил неустановленный автомобиль.

Авария произошла 13 сентября в 18:30 на 624-м километре трассы М-5 «Урал». Пожилой мужчина в результате ДТП получил травмы. Однако водитель не остановился после того, как сбил его, и уехал с места ДТП.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-03, 59-90-02, 59-90-47 или обратиться по адресу: Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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