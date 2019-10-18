Пензенские инспекторы ищут очевидцев массовой незаконной стоянки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 октября 2019, 15:37Общество
В Пензе неизвестные автолюбители устроили массовую стоянку на улице Кирова.
Инцидент произошел 17 октября в 20:00 напротив дома №67 по улице Кирова. Автомобили незаконно стояли на проезжей части – на данном участке стоит запрещающий знак.
«Убедительная просьба свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-14, 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: Пенза, ул. Бакунина, 181», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, согласно правилам дорожного движения, стоянкой считается нахождение авто на одном месте более пяти минут. Если это произошло в зоне действия запрещающего знака, водителю грозит штраф, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 октября 2019, 16:07Пензенский сквер «Три гвоздики» благоустроят к 9 Мая
18 октября 2019, 15:37Пензенские инспекторы ищут очевидцев массовой незаконной стоянки
18 октября 2019, 15:37Пензенские инспекторы ищут очевидцев массовой незаконной стоянки
18 октября 2019, 15:06В Пензе вспыхнула машина скорой помощи – соцсети
18 октября 2019, 14:36Пензенец раскаялся в том, что стал виновником смертельного ДТП
18 октября 2019, 14:06Красивую дату 19.10.19 для бракосочетания выбрали более 100 пензенцев
18 октября 2019, 13:36Кузнечанина обвиняют в убийстве знакомой из-за денег
18 октября 2019, 12:34В Пензе прошел конкурс на звание лучшего чтеца по шрифту Брайля