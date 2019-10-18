18 октября 2019, 15:37Общество

Пензенские инспекторы ищут очевидцев массовой незаконной стоянки

В Пензе неизвестные автолюбители устроили массовую стоянку на улице Кирова.

Инцидент произошел 17 октября в 20:00 напротив дома №67 по улице Кирова. Автомобили незаконно стояли на проезжей части – на данном участке стоит запрещающий знак.

«Убедительная просьба свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-14, 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: Пенза, ул. Бакунина, 181», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, согласно правилам дорожного движения, стоянкой считается нахождение авто на одном месте более пяти минут. Если это произошло в зоне действия запрещающего знака, водителю грозит штраф, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=45.021192%2C53.195348&mode=search&panorama%5Bdirection%5D=26.272333%2C1.514994&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=45.019597%2C53.194967&panorama%5Bspan%5D=116.853195%2C74.850714&sll=45.020139%2C53.195409&source=wizgeo&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%2067&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=18

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