Пензенские инспекторы ищут очевидцев ДТП с автобусом

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10 апреля 2019, 13:02Происшествия
В Пензе на улице проспект Победы произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 20 марта в 18.50 напротив дома №124 столкнулись автобус Mercedes-Benz и ВАЗ-217030. Оба автомобиля получили механические повреждения.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-91-23 или обратиться по адресу: ул. Бакунина, 181, кабинет № 16 (УГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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