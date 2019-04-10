Пензенские инспекторы ищут очевидцев ДТП с автобусом

В Пензе на улице проспект Победы произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, 20 марта в 18.50 напротив дома №124 столкнулись автобус Mercedes-Benz и ВАЗ-217030. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-91-23 или обратиться по адресу: ул. Бакунина, 181, кабинет № 16 (УГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».